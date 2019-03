Albuquerque na apresentação do novo sistema de detecção remota de incêndios florestais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará este sábado, 16 de Março, pelas 11h30, na apresentação do novo sistema de detecção remota de incêndios florestais, num projeto-piloto liderado pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, através do LREC.

O protótipo está implantado a uma cota de 1.500 metros, na estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Chão da Lagoa, a uma centena de metros de cada um dos miradouros do Paredão.

A demonstração de funcionamento do sistema vai exigir fogos reais com cerca de dois metros quadrados.

Serão, assim, instalados dois pontos de ignição, um deles no Funchal e o outro em Câmara de Lobos, cada um em posições diametralmente opostas e a cerca de três quilómetros do equipamento de detecção.

Os fogos, a exemplo dos ensaios anteriormente efectuados, são autorizados e acompanhados pelas entidades competentes e serão vigiados pelos bombeiros.