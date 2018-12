Albuquerque lembra apoios do Governo a iniciativas culturais

O presidente do Governo Regional visitou hoje o Presépio do Galeão, em São Roque. Miguel Albuquerque, acompanhado por membros da Associação Cultural e Recreativa do Galeão, visitou um presépio que tem centenas de figuras e que se realizahá 21 anos, com Juvenal Silva como principal mentor.

O governante fez questão de enaltecer o trabalho realizado, bem como a aposta em divulgar as tradições culturais madeirenses, com destaque para a “lapinha”. Alguns dos quadros foram demoradamente apreciados pelo presidente madeirense, que quis saber pormenores acerca da sua construção.

Miguel Albuquerque lembrou os apoios que o Governo Regional vem dando às diversas iniciativas culturais, garantindo que estes apoios são para continuar.