Albuquerque junta-se aos figurantes do Cortejo

Miguel Abuquerque já ‘baila’ no Cortejo Etnográfico da Festa das Vindimas.

O presidente do Governo Regional participa, este sábado, no tradicional desfile, no Estreito de Câmara de Lobos, um dos momentos altos da Festa do Vinho Madeira.

O Cortejo Etnográfico atravessa as ruas circundantes ao centro da freguesia, mantendo-se o itinerário do ano passado: sai da Rua António Vitorino Castro Jorge e passa depois pelas Ruas Capitão Armando Pinto Correia, do Damasqueiro, Cónego Agostinho Figueira Faria, da Igreja e João Augusto de Ornelas, onde está instalado um lagar para a pisa da uva (de participação livre).

As festividades tiveram início pelas 10 horas, com a apanha da uva, em frente à Quinta da Pinheira, com a participação de muitos turistas e residentes.