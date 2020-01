Albuquerque garante que Governo não “stressa” com questões da Saúde

O presidente do Governo garante que depois de votado o Orçamento Regional será resolvida a situação da nomeação para a direcção clínica do hospital. “As soluções vão surgir no momento adequado, na altura devida e em conformidade com as deliberações políticas do governo”, assegurou Miguel Albuquerque à margem da visita à empresa ASSECO PST, empresa tecnológica de origem madeirense que trabalha com mais de 70 bancos espalhados por oito países em três continentes e que emprega actualmente na Região 154 dos cerca de 400 colaboradores em Portugal.

Ao lado de Rui Barreto, Albuquerque procurou passar a imagem que “não há nenhum problema. Ninguém está com stress sobre estas questões”, assegurou.

Já Rui Barreto reiterou a confiança no presidente do Governo Regional, lembrando que “os acordos celebrados entre os dois partidos que formam esta coligações para governar a Região são para cumprir”. Confiante que será encontrada solução para o impasse que satisfaça as pretensões do CDS, Barreto sublinhou que “o mais importante é aquilo que celebramos: o acordo político, o acordo programático e no caso específico na área da Saúde pressupõe uma alteração estrutural e funcional do sistema. Estou confiante, acredito na palavra do senhor presidente”, afirmou.