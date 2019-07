O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente domingo, 21 de Julho, pelas 17h30, na 19.ª Mostra da Banana, na Madalena do Mar.

Trata-se de uma iniciativa promovida pela Casa do Povo da Ponta do Sol, com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, com o objectivo de valorizar a referida cultura, produtores e empresas.