Albuquerque enaltece trabalho das Casas do Povo na “história da Madeira moderna”

Miguel Albuquerque referiu que o Arraial das Casas do Povo, que decorre na Praça do Povo, no Funchal, é uma “invocação da importância das Casas do Povo na história da Madeira moderna”. “As Casas do Povo foram e continuam a se parceiras fundamentais da construção da modernidade na Madeira autónoma e livre”, reforçou, esta tarde, o líder do executivo madeirense na abertura oficial deste certame.

O presidente do Governo Regional reforçou o trabalho social destas casas, que vão desde a formação e educação dos jovens e menos jovens e no desenvolvimento da etnografia, recreio e lazer. Albuquerque referiu existe algum ‘snobismo’ que tem a tendência de menosprezar a actividade fundamental das Casas do Povo na nossa vida social, económica e cultural. No entanto, refere que “os Governos da Madeira sempre perceberam, com inteligência, a importância desta parceria fundamental entre o Governo da Região e estas instituições de proximidade às populações”.

“As Casas do Povo mais recentes foram constituídas na cidade do Funchal”, disse Miguel Albuquerque, explicando que estas não devem ser instituições conotadas apenas com os meios rurais.

O presidente do Governo Regional expressou a sua gratidão e reconhecimento a todos aqueles que lideraram estas instituições.