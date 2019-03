Albuquerque diz que ganhará eleições e irá participar no Carnaval de 2020 enquanto presidente

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje vai investido das funções que hoje desempenha, no cortejo de carnaval de 2020, indicando que ganhará as eleições legislativas regionais de 22 de setembro.

“No próximo ano vou entrar como presidente do Governo Regional, estou convencidíssimo, não tenho dúvidas”, disse aos jornalistas, o que, a acontecer, será a primeira vez.

“Vão ter uma surpresa este ano”, realçou.

Milhares de pessoas, entre locais e turistas, alinharam hoje ao longo das avenidas da costa sul da cidade do Funchal, na Madeira, para assistir à passagem do Cortejo Alegórico de Carnaval, constituído por 14 trupes e 1.900 foliões.

Subordinado ao tema “Madeira 600 anos à descoberta da folia”, numa alusão às comemorações em curso do sexto centenário da descoberta do Porto Santo e da Madeira, o primeiro carro alegórico e trupe a desfilar pelas avenidas Sá Carneiro e do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul) até à Praça da Autonomia foi o de João Egídio Rodrigues com o tema “Seis Séculos de folia brilhante”.

Seguiram-se-lhe “40 Anos de folia” (Escola de Samba Caneca Furada); “Folia no paraíso” (Associação de Animação Geringonça); “Vem da alma”(Associação Fura Samba); “Os Cariocas rendidos à folia”( Escola de Samba os Cariocas); “Divitia” (Associação Animad); “Vamos ao baile” (Turma do Funil)e “O Carnaval é nosso” (Associação Cultural Império da Ilha).

O desfile continuou com “O Baile” (Fitness Team); “Madeira em festa” (Sorrisos de Fantasia); “Maravilhas do mar, esplendor de uma noite de folia”(”Associação de Animação Tramas e Enredos); “Madeira avant-garde” (Rotiça); “Bollywood versus Hollywood” ( Dance Flavours by Francisco Cardoso) e a “Lenda de Machim - uma história de amor” (Sweet Dancers).

O Governo Regional da Madeira reforçou, este ano, em 24%, o investimento nas festividades do Carnaval, totalizando 450 mil euros num cartaz cuja taxa de ocupação hoteleira da região se fixou em 78% (77% em 2018).

As festividades tiveram início a 21 de fevereiro, com a Festa dos Compadres, em Santana, no norte da ilha, e decorrem no Funchal até 10 de março, com a animação concentrada na Placa Central, em frente à catedral, e na Avenida do Mar.

Na conferência de imprensa, a secretária regional do Turismo e Cultura destacou ainda, entre as novidades introduzidas este ano, a realização de um espetáculo de artes circenses no domingo, 03 de março, às 21:00 horas, no centro do Funchal, e sublinhou o “reforço da animação musical” durante toda a quadra, no âmbito de um evento que envolve diretamente mais de 5.000 pessoas e que este ano surge inserido nas comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira.

Na terça-feira, 05 de março, será a vez do cortejo trapalhão sair à rua.