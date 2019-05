Albuquerque destaca o papel da Escola Horácio Bento na “formação das novas gerações da Madeira”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve presente, há pouco, na celebração do 40.º aniversário da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, na qual reconheceu o bom trabalho desenvolvido pela instituição na formação e no sucesso dos seus alunos.

“As minhas primeiras palavras são de agradecimento. Para agradecer a esta escola contemporânea na implantação da autonomia política, o trabalho extraordinário na formação das novas gerações da Madeira”, frisou o líder do executivo.

O responsável falou à plateia sobre a evolução da Região, explicando que também esta escola marcou com o seu contributo.

“O paradigma daquilo que conseguimos enquanto sociedade: uma sociedade mais justa, onde a igualdade de oportunidades se realiza, onde o ensino para todos se concretiza e onde o ensino para a liberdade não é uma palavra vã”, frisou.

Miguel Albuquerque reiterou ainda que “o Governo vai continuar a investir na Educação, saliento ainda “a investir a sério”, lembrando a reposição do tempo de serviço dos professores na sua totalidade, previsto para os próximos sete anos, medida aprovado pelo seu Governo.

A cerimónia contou com diversos momentos musicais de alunos e ex-alunos da escola, bem como um momento de poesia com a poetisa Irene Lucília a uma ex-aluna da instituição, Beatriz Jardim.