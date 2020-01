Albuquerque considera ‘Jaime Moniz’ uma “escola sem medo dos desafios futuros”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, enalteceu o papel que a Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, tem desempenhado na formação de centenas de madeirenses. Na manhã desta segunda-feira, em mais uma cerimónia de aniversário da instituição centenária, o governante disse estarmos perante uma “escola sem medo de enfrentar os desafios do futuro”.

A presidente do antigo Liceu, Isabel Freitas, defendeu uma “escola com todos e para todos”, assente no trabalho de toda a comunidade educativa e com o envolvimento de toda a sociedade, que em parcerias contribui para o crescimento da instituição.

Na sessão comemorativa, a cantora Vânia Fernandes entoou o hino da Escola Secundária Jaime Moniz (veja o vídeo).

Foram ainda homenageados os professores e trabalhadores não docentes aposentados no ano lectivo 2018/2019 e entregues os prémios do quadro de excelência aos melhores alunos dos 10º, 11º e 12º anos.