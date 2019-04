Albuquerque anuncia remodelação total da Escola da Levada

Dentro de seis meses, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada) vai ser alvo de uma remodelação total, avaliada em quase dois milhões de euros, com o concurso das respectivas obras a avançar no mês de Junho. A novidade foi avançada, esta manhã, pelo presidente do Governo Regional que deu uma conferência o tema “O Poder e a Comunicação” para os alunos do estabelecimento de ensino.

Miguel Albuquerque revelou que a remodelação inclui espaços exteriores e interiores, incluindo salas, espaços desportivos e auditório. “É importante manter as escolas em boas condições e esta é uma das escolas que necessita e merece melhorar as suas condições. Será um investimento grande. Nós vamos lançar o concurso em Junho, logo após o visto do Tribunal de Contas. Penso que terá início a obra em fins de Setembro/princípio de Outubro”, disse o governante, que lembrou que os dois seus grandes compromissos nesta legislatura foram a construção das escolas do Porto Santo e da Ribeira Brava, que já estão em execução.

Albuquerque deu hoje uma conferência a alunos da Escola da Levada onde apelou ao uso da razão, da inteligência e do espírito crítico na análise dos dados e da informação. A esse propósito, reconheceu que a desinformação e a propaganda são seculares e sempre existiram em todas as sociedades mais abertas. “Independentemente da maior ou menor evolução tecnológica, o que é essencial é os alunos estarem dotados da capacidade de discernimento e de espírito crítico para saberem distinguir aquilo que é a verdadeira informação daquilo que é a manipulação e desinformação. É isso que faz os cidadãos serem responsáveis e terem a noção da realidade”, referiu o chefe do executivo madeirense, que ficou “muito bem impressionado” com a pertinência das questões colocadas por vários estudantes.