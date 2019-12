Albuquerque anuncia criação de um Conselho Consultivo para a Economia

O presidente do Governo Regional esteve, hoje, na inauguração das novas instalações da empresa Madeira Motores, no Funchal. Uma empresa que Miguel Albuquerque elogiou pela forma “corajosa” como se posiciona no mercado.

A partir de Janeiro a Madeira Motores deverá representar uma quarta marca de automóveis que se juntará à BMW, Mini e Hyundai.

“O Governo Regional tem prazer em estar presente em iniciativas ligadas ao investimento, à criação e emprego e ao desenvolvimento económico da nossa Região”, afirmou.

Miguel Albuquerque elogiou Duarte Carvalho pela capacidade de assumir projectos e para a “natural propensão” para este ramo de negócios e por ter formado uma “equipa de excelência”.

“Atravessámos, de forma determinada, a crise que nos assolou, à Europa e ao mundo e, neste momento, estamos, todos juntos, o governo e as empresas, a olharmos para o futuro. Um futuro em que temos de criar e aprofundar a empatia e harmonização entre o sector empresarial e as decisões que tomamos, no sentido de garantir que a nossa economia vai continuar a crescer”, sublinhou.

Albuquerque lembra que a economia regional cresce há 75 meses, mesmo havendo que “não goste de ouvir isso”, porque só “gostam da auto-flagelação”.

A confiança junto dos empresários é considerada “essencial” para o sucesso da economia e é isso que quer manter, através de um conjunto de políticas que começam pela redução da fiscalidade.

O presidente do Governo Regional aproveitou a cerimónia para anunciar a criação e um novo órgão consultivo.

“Para melhor trabalharmos vamos criar um Conselho Consultivo para a Economia em que teremos uma base institucional para auscultação dos empresários e das empresas. Vamos ter um conselho onde o governo possa ter a possibilidade de, com muita frequência, ouvir os empresários”, explicou.