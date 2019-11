Alberto João Jardim é mandatário de Rui Rio na Madeira

O ex-presidente do Governo da Madeira Alberto João Jardim vai ser o mandatário regional da candidatura de Rui Rio à liderança do PSD, anunciou hoje o líder social-democrata numa publicação na sua conta do Twitter.

Na publicação, uma fotografia de Alberto João Jardim divide o espaço com a mensagem, a letras brancas sobre um fundo laranja, de que será o mandatário regional da candidatura de Rui Rio à liderança do PSD.

Este anúncio surge um dia depois da deslocação de Luís Montenegro, adversário de Rui Rio nas eleições internas e ex-líder parlamentar do partido no tempo de Passos Coelho, ao Funchal, onde disse esperar um “apoio massivo” dos militantes madeirenses.

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e congresso marcado entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.

Até agora, apresentaram-se como candidatos o atual presidente Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais (distrito de Lisboa), Miguel Pinto Luz.