Aguaceiros fracos nas previsões

Prepare o guarda-chuva pois o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê além de períodos de céu muito nublado aguaceiros fracos, em especial nas terras altas, previsão que se estende igualmente ao Funchal, onde as nuvens são uma certeza e os aguaceiros fracos até ao início da tarde uma possibilidade. O vento na generalidade do Arquipélago será fraco a moderado do quadrante Sul, sendo por vezes forte, até 40 km/h nas cotas mais elevadas. No Funchal o vento não chegará aos 20 km/h e a temperatura máxima será de 21ºC, a mínima de 15ºC.

O Porto Santo e o Caniçal estarão ligeiramente mais frescos, com o valor máximo a ficar-se pelos 20ºC e a mínima a descer igualmente aos 15ºC; Câmara de Lobos e Lugar de Baixo estão um pouco melhores, com a máxima de 21ºC e mínima de 16ºC. Os 20ºC de máxima são apontados igualmente para Santa Cruz e São Vicente, esta última localidade vai registar a mínima mais baixa do conjunto, 11ºC nesta terça-feira. Com 21ºC na parte mais quente do dia estará Machico e Porto Moniz, ambos com 16ºC no outro extremo. Em Santana hoje os valores vão andar entre os 14ºC e os 18ºC; na Ponta do Pargo entre os 14ºC e os 19ºC.

A água do mar está entre os 19/20ºC. Na costa Norte estão previstas ondas de Noroeste com 2 a 3 metros; na costa Sul ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima (ATUALIZADA)

No continente, sete distritos estão hoje e amanhã sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, são eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, um aviso em vigor desde as 3 horas desta madrugada que se estende até às 18h de quarta-feira. As ondas podem chegar aos 4 a 5 metros. Devido ao estado do mar, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Ericeira estão fechadas à navegação.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos de Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo por causa da previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora no litoral e até 100 quilómetros por hora nas terras altas entre as 18h de hoje e as 6h de amanhã; e um aviso amarelo para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, entre as 3h e as 9h de quarta-feira. Nos Açores o mau tempo também levou aos avisos amarelo para os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Graciosa, Pico, Faial, Terceira e S. Jorge) devido à previsão de vento forte até às 9h de hoje (10h em Lisboa) e agitação marítima até às 15h de hoje (16h em Lisboa).