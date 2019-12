Agitação marítima na Madeira motiva aviso amarelo até à madrugada de domingo

A Costa Norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso amarelo devido à forte agitação marítima. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso está em vigor desde as 7 horas de hoje, 20 de Dezembro, até às 6 horas da madrugada de sábado, dia 21, com ondas de 4 a 5 metros. O aviso voltará a estar activo no domingo, 22 de Dezembro, entre as 3h e as 21 horas.

A Costa Sul da Região também está no ‘amarelo’ durante esta sexta-feira, até à meia-noite de sábado, bem como no domingo, entre as 6h e as 21 horas.

De resto, o IPMA aponta períodos de céu muito nublado e aguaceiros durante a manhã de hoje. O vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de oeste, com rajadas até 65 km/h, tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) a partir do fim da tarde.

Nas terras altas, espera-se vento forte (35 a 45 km/h) de oeste, com rajadas até 90 km/h até meio da tarde, tornando-se gradualmente moderado a forte (30 a 40 km/h).

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros a partir do final da tarde.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 3 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3,5 metros a partir do final da tarde.

Temperatura da água do mar: 20ºC