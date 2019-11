Advogados debatem classe e trazem ‘Advoc Art’ à Avenida Arriaga

No âmbito das eleições que vão acontecer no fim do presente mês, Mariana Pinto da Cruz, candidata pela lista X à secção regional da madeira da Ordem dos Advogados, vai promover amanhã, dia 21 de Novembro, uma campanha de sensibilização intitulada ‘Advoc Art’.

No evento, que decorrerá a partir das 18 horas na sede do Clube Sports Madeira, na avenida Arriaga, serão discutidas algumas temáticas como ‘A dignidade da classe’ e os ‘Actos próprios’, com uma intervenção de Regina Sousa, advogada madeirense vogal no Conselho Geral da AO.

Para além desta actividade, será realizada uma exposição por Reina Pinto e Jorge Jesus, do lado da pintura, Gilberto Gonçalves, na escultura, e Miguel Leitão Jardim, na fotografia. José Alberto Gonçalves e Pedro Marrana vão ainda declamar poesia, em que serão honrados poemas de Rebelo de Quental, advogado madeirense já falecido e que foi presidente do então Conselho Distrital da Madeira. Pedro Marrana ira declamar poesia mais moderna e, por fim, haverá música, a cargo de Paulina Moura.