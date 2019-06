“Adoptei uma política de compras/consumo responsável”

António Domingos Abreu foi director regional do Ambiente, e neste dia mundial deixa o seu contributo:

“Como profissional na área do ambiente, muito do trabalho que faço é pelo ambiente. Talvez algumas acções, pelas circunstâncias e simbolismo, dificuldades ou exigências possam destacar-se do que geralmente se faz no dia a dia. Assim sendo, a eliminação do plástico na Ilha do Príncipe, a contribuição para a criação de uma reserva da Biosfera marinha no Sudão, mas, como cidadão, a decisão de adoptar uma política de compras/consumo responsável, favorecendo a redução da produção de resíduos e a responsabilidade social em simultâneo é um gesto quotidiano de que não abdico”.

