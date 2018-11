Actividades assinalam o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Um almoço convívio e a assinatura de um protocolo de cooperação com o Grupo Sousa são iniciativas que assinalam na segunda-feira, dia 3, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. São promovidos pela Delegação da Região Autónoma da Madeira da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) e Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites.

O Grupo Sousa, através da Empresa de Navegação Madeirense e a Opertrans tem apoiado no transporte terrestre e marítimo das tampinhas no âmbito da campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’, que transforma tampas de plástico em cadeiras de rodas. Neste âmbito, também na segunda-feira na ocasião será entregue mais uma cadeira.

Ainda durante o mês de Dezembro a APD vai realizar outras iniciativas para assinalar o Dia Internacional da Pessoa Com Deficiência, nomeadamente a iniciativa Circo Solidário, no dia 6 e 13 com duas sessões na Praça do Povo. No dia 21 de Dezembro há uma terceira sessão solidária, esta em parceria com o Clube Desportivo Nacional.