ACIF e UMa promovem conferência ‘O Futuro do Turismo na Madeira’

A ACIF-CCIM, em parceria com a Universidade da Madeira, realizam a conferência ‘O Futuro do Turismo na Madeira’ que terá lugar amanhã, 24 de Setembro, na Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas.

Este evento acontece no âmbito do projecto Smardest, um programa de cooperação territorial Madeira Açores Canárias (MAC) 2014-2020 promovido pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional Interreg.

O objectivo geral do projecto é promover a cooperação entre os Açores, Madeira, Cabo Verde e Gran Canaria para transformar estes territórios em destinos turísticos inteligentes.

Conheça o programa

14h30: Sessão de abertura

Pró - Reitor da Universidade da Madeira – Eduardo Marques

Presidente da Direção da ACIF-CCIM – Jorge Veiga França

15 horas: Apresentação do Projecto SMARTDEST - Pró-Reitor da Universidade da Madeira - Eduardo Marques

15h15: What does de future look like - Trends Defining Travel and Tourism - Implications and opportunities for Madeira - Vice-Presidente da EartCheck - André Russ

16h15: Q&A e Conclusões Finais

16h30: Encerramento

Secretária Regional do Turismo e Cultura - Paula Cabaço