Acção ambiental do Lions Clube do Funchal enriquece Jardim da Quinta do Imperador

O Lions Clube do Funchal subiu hoje ao Jardim da Quinta do Imperador, no Monte, para realizar uma acção em prol do ambiente, através da plantação de duas árvores endémicas, nomeadamente, um folhado e um pau branco num canteiro, designado por Canteiro dos Lions.

Lígia Brazão, presidente do Lions Clube do Funchal, agradeceu presença de Susana Prada que fez questão de acompanhar a acção ambiental, enaltecendo ainda a recepção no Jardim da Quinta do Imperador, assim como o trabalho do escultor Ricardo Velosa exposto junto às plantações.

O Lions Clube do Funchal é uma organização internacional com mais de um milhão de associados em todo o mundo e tem a sua actividade focada em cinco pilares, nomeadamente o cancro infantil, a diabetes, a luta contra a fome e a cegueira e o ambiente.

De acordo com Lígia Brazão, esta actividade está a ser preparada desde Setembro, o mês dedicado ao ambiente em termos internacionais, mas acabou por ser adiada devido às alterações climáticas que impossibilitaram a plantação mais cedo, cumprindo hoje uma promessa em prol do ambiente, esperando ter passado a mensagem de que “o ambiente é a casa de todos nós”.

Susana Prada agradeceu o apoio do Lions na conservação da natureza e destacou a valorização do Jardim da Quinta do Imperador com a escultura de Ricardo Velosa. “É muito bom saber que estão de mãos dadas com o ambiente e voltem sempre”, referiu a Secretária do Ambiente.