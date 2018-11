Academia Madeirense das Carnes passa a Confraria Enogastronómica da Madeira

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira aprovou ontem (dia 23 de Novembro) a alteração dos seus estatutos e a sua nova denominação: “Confraria Enogastronómica da Madeira”.

Os confrades madeirenses reuniram esta sexta-feira em Assembleia Geral Extraordinária na sua sede, no Mercado do Estreito de Câmara de Lobos, e deliberaram favoravelmente a proposta de estatutos propostos pela a direcção com vista a inclusão da defesa e promoção da cultura báquica da região.

Esta alteração, explica uma nota da Confraria, “abre portas a irmandade para a filiação na Federação de Confrarias Báquicas Portuguesas, bem como Federação Internacional de Confrarias Báquicas”.

“A Confraria relembra que esta alteração era fulcral para estar presente com vinhos tranquilos madeirenses na primeira competição de vinhos da federação internacional, que terá lugar na Finlândia, no próximo ano, entre 6 e 9 de Junho e que irá contar com inúmeros participantes de todo o mundo”, acrescenta o comunicado.