Abriu um novo hotel no Funchal decorado por Nini Andrade Silva

Chama-se ‘Caju Le Petit Hotel’ a nova unidade de 4 estrelas que abriu ontem, na Rua da Carreira, num investimento que rondou os 4,5 milhões de euros. O administrador do Divine Hotels Collection, grupo responsável por este empreendimento, adiantou ao DIÁRIO que o novo espaço prima pela “localização e arquitectura”, sendo que a componente decorativa ficou a cargo da designer Nini Andrade Silva, que também foi responsável pela ornamentação do outro hotel do grupo, neste caso o premiado The Vine e que fica “cinco minutos a pé”.

Esta nova unidade hoteleira é composta por 24 quartos, a que acresce uma suite, isto sem esquecer o restaurante ‘Prima Caju’, um ginásio e ainda uma biblioteca. O administrador, Gonçalo Henriques, assume que todos os outros serviços serão providenciados aos clientes no The Vine, ou seja, “poderão ter acesso ao spa e à piscina” do hotel de cinco estrelas localizado no topo do La Vie.

Já sobre o espaço de restauração, que também foi inaugurado ontem, a ideia é apresentar à mesa “comida saudável à base de produtos biológicos”. Está aberto de segunda a sexta-feira das 7h30 às 19 horas, servindo pequenos-almoços, almoços e lanches, ao passo que ao fim-de-semana (sábado e domingo) o ‘Prima Caju’ abre portas das 7h30 às 16 horas providenciando pequeno-almoço e brunch.