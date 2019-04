A primeira experiência de televisão na Madeira foi notícia em 1972

Sabia que a primeira experiência de televisão na Madeira ocorreu a 1 de Abril de 1972?

Há 47 anos, o DIÁRIO relatava na primeira página que o projecto ‘Emissor Regional da Madeira da TV’, cujo os trabalhos já decorriam há meses, entrava em fase experimental.

Dava conta assim que “se for possível e se tudo correr bem”, nesse mesmo dia, pelas 21h30 aconteceria a primeira emissão de televisão na Região.

Explicava também que o processo, na época, passaria por experiências às frequências dos vários canais, a fim de ser ajuizado aquele que mais se adapta a uma maior expansão das ondas de imagem.

A notícia acrescentava ainda que seria possível que, posteriormente, muitas pessoas não conseguissem captar as imagens emitidas, quer em consequência do local onde esta instalada as antenas, quer pela sua “deficiente” orientação.

O DIÁRIO concluía dizendo que, “porém, não custa nada experimentar, pois pode suceder que a recepção se faça em boas condições e teremos então a consolação de assistirmos à recepção das primeiras imagens de televisão na Madeira.