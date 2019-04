A Madeira é “um bom exemplo daquilo que deve ser o compromisso da causa pública”

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros olha para a Madeira “como um bom exemplo daquilo que deve ser o compromisso da causa pública”. “O acordo alcançado pela recuperação do tempo de serviço dos enfermeiros, deveria servir de exemplo a todos aqueles que desempenham cargos públicos”, afirmou Ana Rita Cavaco no Funchal, durante a intervenção que fez na sessão solene de abertura do IV Congresso Insular de Enfermagem, que decorre até sábado na Região.

Por reclamar “às pessoas o que é das pessoas” aquilo que defende como princípio basilar da acção política, a bastonária dirigiu-se a Miguel Albuquerque para agradecer “ter devolvido aos enfermeiros aquilo que era deles”. Aproveitou a presença de dirigentes do governo dos Açores para manifestar a convicção que o mesmo caminho será concretizado na região autónoma vizinha, só lamentando que o mesmo não ocorra no Continente, não poupando reparos ao actual Governo da República.

Bastonária critica e avisa a República: “O deficit zero não cuida nem cura”

“Penso que os Açores seguirão o exemplo e farão o mesmo caminho de devolver aos enfermeiros dos Açores também toda a contagem de tempo, o que infelizmente ainda não conseguimos no Continente”. Dito isto, apontou a ‘mira’ a Lisboa, advertindo o governo de António Costa que “o deficit zero não cuida nem cura”. E acrescentou: “Do que vale superar metas orçamentais e continuar a falhar às pessoas, aos profissionais e aos doentes? Do que vale ser um bom aluno em Bruxelas e um péssimo exemplo cá em casa? A quem servem as medalhas do deficit zero?”. Lançadas as questões, fez questão de falar claro para concretizar que “estes números são conseguidos à custa de vidas que se desdobram em sacrifícios, em profissionais exaustos e desmotivados”, ou seja, “os resultados das contas públicas não podem ser conseguidos através do enfraquecimento do SNS – Serviço Nacional de Saúde”, denunciou.

Com as letras todas e sem meias palavras, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros afirmou que foi isso que aconteceu e é isso que está a acontecer quando não se investe em recursos humanos e técnicos. “É isso que acontece quando não valorizamos as pessoas e quando lhes viramos as costas para ir salvar bancos. Enfraquecer o SNS pode servir a alguns, mas não serve à esmagadora maioria dos portugueses”, garante.

Ana Rita Cavaco concluiu a apreciação crítica à governação de António Costa com um aviso:

“Destruir quase tudo para salvar o deficit é uma opção política errada e cara e vamos pagar bem cara esta opção”, disse.

De resto, destacou a marcha branca nas ruas de Lisboa a 8 de Março, “dia que ficará para sempre na memória dos 20 mil enfermeiros que marcharam em Lisboa e dos outros milhares” que acompanharam o protesto no resto do país.

Ao lembrar esse “mar de gente que descia a avenida”, a bastonária emocionou-se. Ainda com a voz embargada, retomou o discurso para assumir perante a vasta plateia o sentimento de missão cumprida, tal foi a mudança que poucos acreditavam pudesse ser alcançada nestes três anos de mandato: “Devolver a Ordem aos Enfermeiros”, concretizou.