No dia 25 de Maio, o Galo Resort Hotels Sport Onda Mar recebe ‘A Educação no Processo de Integração e Mudança’. A iniciativa inicia-se das 09h30 às 12h30.

António Pereira, psicólogo, Alexandra Ladeira, enfermeira, Catarina Dias Matos, psicóloga, e Ana Raquel Teixeira, do Gabinete do CS Apoio ao Jovem irão participar no evento, que será moderado por Lídia Albornoz.