“A Diocese do Funchal estará sempre com ele”, referiu D. Nuno Brás

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás entregou hoje a D. Tolentino Mendonça, a cruz da Diocese do Funchal. Um acto que simbolizou a vontade da Diocese do Funchal em “querer estar sempre presente na vida do novo cardeal”.

“Deixou de pertencer à Diocese do Funchal, embora continue a ser madeirense, mas queremos dizer-lhe que a Diocese do Funchal está sempre com ele e queremos que ela a tenha sempre no coração”, revelou ao DIÁRIO o Bispo do Funchal