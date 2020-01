O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia referiu esta manhã, em Câmara de Lobos que a democracia e a tolerância são as bases para uma cidadania activa na sociedade actual.

“Quando falamos de cidadania falamos em democracia, pois é através desta que participamos e temos uma intervenção activa na sociedade”, referiu o governante, alertando para o facto de as escolas desenvolverem este princípio junto dos alunos, como forma de criar competências, através de “associativismo estudantil e programas feitos em parceria com a Assembleia da República e a Assembleia Legislativa da Madeira - Parlamento Jovem” - entre outras acções.

Segundo Jorge Carvalho, que falava na abertura do I Encontro Regional de Educação para a Cidadania Global, que acontece no Museu de Imprensa da Madeira, a tolerância é outro factor fundamental a ter em conta neste contexto de cidadania activa, pois é “a base daquilo que se apresenta como respeito pelo outro”.

Entende que a cidadania é participação que resulta do conhecimento e do respeito pelo contexto onde estamos inseridos, sendo esta outra aposta significativa nas nossas escolas que envolve centenas de alunos em projectos que permitam conhecer novas culturas e novas metodologias, para além do contacto com outras regiões.

Jorge Carvalho relembrou que a cidadania global “conta com todos, capacita e prepara todos para vivermos de forma global e de uma forma saudável, compreendendo os contextos em que este mundo global enfrenta os desafios complexos”.