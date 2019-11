No final da tarde de hoje, na cerimónia de entrega de certificados e diplomas a 173 jovens e adultos que concluíram com sucesso acções de formação na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, aproveitou para falar de sonhos que se concretizam, assumindo aquela escola como um local que ajuda a realizá-los. “É ao encontro da realização do sonho que nós procuramos criar as condições para, por um lado aqueles que não têm uma formação profissional adequada a possam realizar, e aqueles que não realizaram também no devido tempo a sua formação, possam encontrar aqui uma resposta para que isso aconteça”, disse. “É com esse pressuposto que nós acreditamos que estamos a contribuir para que a sociedade madeirense, os cidadãos possam não só realizar os seus sonhos, mas também possam estar mais capacitados, melhor preparados, mas acima de tudo mais competitivos para o mercado de emprego”.

O secretário regional salientou a aposta do Governo e em particular da SRE em criar condições “para que os nossos concidadãos possam realizar uma formação que lhes permita adquirir competências e ferramentas capazes de torná-los competitivo” e acrescentou que essa tem sido a principal função da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, um estabelecimento com “excelentes condições de ensino e de aprendizagem” e um grupo de profissionais altamente competente.

Felicitando os formandos que receberam os diplomas, Jorge Carvalho deixou ainda uma mensagem final: “a concretização dos sonhos é o que nos valoriza e que nos torna mais disponíveis para continuar um percurso ao longo da vida”.

Jessica, foi uma destas alunas, tendo ontem recebido o diploma do curso de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade. No seu testemunho, revelou que a escolha por aquela escola foi aleatória, mas não se arrepende. “Tive a melhor formação que poderia ter tido”, disse, falando dos colegas, dos professores “excepcionais”, e de um ambiente escolar que “é excelente”. “Esta é uma escola que cativa os alunos e que não tem medo de provar aquilo que os alunos têm a provar”, disse ainda, sublinhando que “é a escola que nos torna bons profissionais e, acima de tudo, boas pessoas.”

Refira-se ainda que estes 173 certificados e diplomas entregues esta tarde referiram-se a:

- 1 Curso de Educação e Formação – 8 certificados

Mecânico/a de Automóveis Ligeiros (Tipo 2)

- 5 Cursos Profissionais – 36 diplomas

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos

Técnico/a de Electrónica e Telecomunicações

Técnico/a de Recursos Florestais e Ambientais

Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade

Técnico/a de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade

- 9 Cursos de Educação e Formação de Adultos – 52 diplomas

Cursos de Educação e Formação de Adultos de Certificação Escolar – Ensino Básico (9º ano) e Ensino Secundário (12º ano)

- 2 Acções Capacitar – 15 certificados

Operador/a de Jardinagem

Técnico/a de Apoio à Gestão

- Unidades de Formação de Curta Duração (Inglês, Alemão e Português para Falantes de Outras Línguas) – 55 certificados

Português para Falantes de Outras Línguas: Nível A2 (Utilizador elementar)

Línguas Estrangeiras:

Inglês

Alemão

- Via Escolar ou Realização de módulos de formação correspondentes a Referenciais de Formação inscritos no Catálogo Nacional de Qualificações (DL 357/2007) – 7 certificados