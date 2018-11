83 em cada 100 agregados familiares têm ligação à internet

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2018, 79% dos agregados familiares em Portugal têm ligação à internet em casa, mais 2 pontos percentuais (p.p.) que no anterior. A quase totalidade destes agregados utiliza a ligação à internet através de banda larga (77%). Os números na Região Autónoma da Madeira continuam, assim, acima da média nacional, pois 83% dos agregados familiares têm internet em casa e quase todos (81%) têm ligação com maior velocidade.

Estes dados foram hoje actualizados para todo o país, sendo certo que houve uma ligeira melhoria face aos números de 2017, mas apenas nas ligações à internet (chegava aos 81%), enquanto a percentagem de acesso à banda larga manteve-se inalterada (81%).

Refira-se que as duas regiões autónomas continuam na linha da frente de maior número de famílias com internet e banda larga, embora os açorianos tenham melhores percentagens (87% e 84%, respectivamente), logo atrás da Área Metropolitana de Lisboa (88% e 86%, respectivamente).

Refere o INE que, apesar da ligação através de banda larga a partir de casa ter aumentado 27 p.p. desde 2010, a taxa de penetração deste tipo de ligação entre as famílias portuguesas continuava em 2017 a ser inferior (menos 9 p.p.) à registada para as famílias da União Europeia (UE-28). O que significa que, estando com uma taxa de penetração de banda larga de 81%, a RAM apenas dista 5 pontos percentuais da média da UE-28, enquanto os açorianos estão a escassos dois pontos e os lisboetas e municípios em redor já estão na média europeia.

Para se ter uma percepção da evolução da Internet nas nossas vidas, nomeadamente nos agregados familiares, em 2015 apenas 74% tinham internet em casa. Ou seja, em três anos houve um crescimento de 10 pontos percentuais, valos ligeiramente inferior no que toca à banda larga que, em 2015 era de 73%, menos oito p.p..