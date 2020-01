Dos 4.753 trabalhadores (docentes e não docentes) nas escolas da Madeira, 714 fizeram greve, durante a tarde de hoje. Ou seja, 15% do total de profissionais no sector regional de Educação aderiram, no período da tarde, à greve nacional da Função Pública, realizada esta sexta-feira. “Tal como no turno da manhã, o único estabelecimento de ensino com os serviços encerrados, sem actividade lectiva, foi a EB1/PE do Estreito da Calheta”, escreve o Governo Regional.