5 números desta quinta-feira

11 parentes

Henrique Afonso, o madeirense que está a dar a volta ao Mundo no veleiro ‘Sofia do Mar’, chegou ao Curaçau e encontrou 11 familiares, descendentes de duas ex-mulheres do seu avô – que abandonou a Madeira durante a II Guerra Mundial deixando mulher e filhos.

68 projectos

O PO SEUR, actual quadro comunitário na ordem dos 265 milhões de euros, já possibilitou a execução de 68 projectos, entre eles a ampliação de aproveitamento hidroeléctrico da Calheta, um investimento de 70 milhões de euros. Destes, 45 milhões de foram comparticipados pela EU, lembrou Pedro Calado.

118 árvores

118 alunos plantaram 118 árvores em alusão aos 118 elementos que compõem a tabela periódica para retirar 2,5 toneladas por ano ano de dióxido de carbono da atmosfera.

7.750 doses

7.750 doses individuais de cocaína era a quantidade que um homem de 32 anos transportava no Funchal. Foi detido pela Polícia Judiciária pela prática do crime de tráfico de drogas.

11.º lugar

O piloto madeirense Bernardo Sousa,e o co-piloto Victor Calado terminaram o primeiro dia do Rali dos Açores na 11.ª posição da classificação geral.