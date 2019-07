5 números desta quinta-feira, 25 de Julho

4 milhões

Segurança Social da Madeira deixou prescrever dívidas de quatro milhões e considerou incorrectamente prescritas outras no valor 1,7 milhões concluiu o Tribunal de Contas

28,4ºC

As regiões costeiras da Madeira e o Porto Santo estão desde as 11 horas desta quinta-feira e até às 21 horas de sábado, em ‘alerta’ por causa do tempo quente, que no Funchal atingiu, ao início de hoje, 28,4ºC. O Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, atingiu os 27,7ºC

7 equipas

7 equipas madeirenses foram apuradas para Campeonato Nacional de Clubes (Atletismo) que arranca este fim-de-semana em Leiria

60% protegido

Na Madeira 60% do território tem áreas protegidas e, no Porto Santo, 15% é sítio protegido, lembrou a Comissão Europeia que abriu um procedimento a Portugal, Roménia e Polónia por não terem “assegurado protecção adequada” para habitats nem designado áreas de protecção natural da rede Natura 2000

1.542 Euro/m2

O preço médio de venda das casas no Funchal está nos 1.542 Euro/m2. Na Madeira, o valor é de 1.197 Euro/m2, mostram dados do INE