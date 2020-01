44 alunos da Escola Lombo do Guiné cantaram os Réis ao presidente Carlos Teles

Pelo oitavo ano consecutivo, cerca de 44 alunos do pré-escolar B, 1.º e 2.º anos da Escola Lombo do Guiné, no Arco da Calheta, acompanhados pelos respectivos professores e auxiliares, foram hoje à Câmara Municipal da Calheta cantar os Reis ao Presidente Carlos Teles e desejar-lhe um Bom Ano de 2020.

Uma forma de valorizar, reviver e incutir as tradições regionais às gerações mais novas. Depois de terem cantado os Reis, houve uma pequena intervenção do Presidente da Câmara e um lanche convívio oferecido pela edilidade a todos os presentes.

A Direcção da Escola “agradece a forma simpática e amável como é sempre recebida” nesta autarquia e deixou a promessa de lá voltar no próximo ano.

Estiveram presentes nesta iniciativa os respectivos vereadores, a Delegada Escolar, bem como alguns trabalhadores deste Município.