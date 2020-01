41 escolas recebem certificados do Projecto ‘Natação 1.º Ciclo do Ensino Básico’

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia entrega amanhã, 17 de Janeiro, a 41 escolas da Região, certificados de qualidade FPNCQ19 pela participação, no ano lectivo transacto, no Projecto ‘Natação 1.º Ciclo do Ensino Básico’.

Os certificados da Federação Portuguesa de Natação (FPN) serão entregues às 11 horas, na Piscina de Machico, numa iniciativa que contará com a presença do secretário regional Jorge Carvalho.

O Projecto ‘Natação 1.º Ciclo do Ensino Básico’ envolveu, no ano lectivo 2018/19, um total de 2496 alunos, orientados pelos respectivos professores de Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM), coadjuvados por nove docentes especialistas na natação. O processo de certificação técnico-pedagógica das escolas de natação cumpre metodologias de análise definidas pelo departamento técnico da FPN, que visam a melhoria contínua, bem como a implementação de boas práticas, no sentido de optimizar o processo de ensino-aprendizagem.

A EEFM, enquanto componente obrigatória do currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, integra a natação como uma das modalidades facultativas do programa.

Desde o ano lectivo 2004/2005 até à presente data, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), aposta e investe na implementação de aulas de natação para os alunos deste ciclo de ensino, ministradas ao longo do ano lectivo, uma vez por semana, com a duração de 60 minutos, no bloco de Enriquecimento Curricular.