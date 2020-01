Neste início de Ano Novo e início do segundo período de aulas, o projecto Escola Amiga da Criança, organizado pela Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo Eduardo Sá, desafia escolas, professores, pais e alunos que tenham ideias inovadoras e que contribuem para o desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar, a candidatarem-se à 3.ª edição do projecto.

A ideia vencedora ganha 5.000 euros em livros LeYa e 6.000 euros em equipamento para a escola, oferta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

As inscrições decorrem até ao dia 14 de Abril, data limite para que os projectos possam concorrer e habilitar-se a grandes prémios. As candidaturas são feitas no site https://escolaamiga.pt e os projectos serão posteriormente analisados por um júri.

A Escola Amiga da Criança pretende, pelo terceiro ano consecutivo, estimular as comunidades educativas e a sociedade em geral a olharem de forma renovada e inspirada para os aspectos primordiais do desenvolvimento dos alunos.

A 3.ª edição conta com o apoio da Staples Portugal, Católica do Porto Business School, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fábrica Centro Ciência Viva, Universidade de Aveiro, Ciência Viva, Promethean, The Inventors, Fundação Altice, Diese, Associação ACEGIS, CMiranda, Glam, Ekui, Museu do Brincar, Sociedade Ponto Verde, Associação Mutualista Montepio, Maped, Solfut e REN.

A Escola Amiga da Criança procura projectos nas seguintes áreas

• Alimentação |Estilos de Vida Saudável

• Saúde

• Sustentabilidade

• Espaço Escolar

• Digital

• Envolvimento da Família

• Cidadania | Inclusão | Flexibilidade | Actividades