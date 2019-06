3.º sábado do Festival do Atlântico atinge 88% de ocupação hoteleira

O Festival do Atlântico prossegue amanhã, dia 22 de Junho, a cargo do México, com um espectáculo denominado ‘Baila Mexico’, naquele que é o seu terceiro fim-de-semana de animação, e que conta com uma ocupação média hoteleira na ordem dos 88%, segundo dados gactultados pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Este ano, o espectáculo apresenta novas iniciativas integradas no programa, entre as quais o Festival Náutico e o Espectáculo Circense.

Ao longo do dia, a baía do Funchal será palco do Festival Náutico que disponibiliza de forma gratuita, mediante inscrição no Posto de Turismo da Avenida Arriaga ou junto ao Centro Náutico de São Lázaro – diversas actividades (Raquero (barco à vela), Prancha à Vela, Canoagem, Stand Up Paddle e Passeios de Cruzeiro à Vela que saem da Marina do Funchal, terminando, pelas 17 horas, com uma Parada Náutica que sairá de São Lázaro ou da Marina, encerrando no Cais 8, onde haverá os Sunsets de Verão a partir das 18 horas.

Pelas 21h30, na Praça do Povo, junto ao Cais da cidade, chega a segunda grande inovação do programa deste sábado, através da realização de um Espectáculo Circense que promete surpreender o público, assente nas artes circenses, na dança e no canto. Com a duração de 30 minutos, envolve andas, aéreos, acrobatas, dança vertical, cuspidores de fogo, e ainda bailarinos nos estilos urban style, burlesque e jazz.

Uma hora depois, às 22h30, será a vez da Empresa Pirotecnia Reyes, oriunda do México e vencedora do Concurso do Festival do Atlântico do ano passado, apresentar mais uma proposta piromusical, integrado no Festival do Atlântico, num espectáculo intitulado ‘Baila México’, encerrando, assim, “um dia que se prevê de intensa animação e que, acima de tudo, cumpre com os objectivos deste tão importante cartaz turístico”, destaca a Secretaria do Turismo.