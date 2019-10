26.º aniversário do RG3 condecora militares e ex-combatentes

O trabalho desenvolvido pelo Tenente-Coronel Marques Serrano como 2.º Comandante do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), que em breve irá assumir as funções de Chefe do Estado Maior do Quartel General da Zona Militar da Madeira, no Palácio de São Lourenço, foi homenageado esta manhã na cerimónia de aniversário do RG3, assim como o segundo contingente que a Zona Militar da Madeira está a aprontar para o Teatro de Operações do Iraque, em 2020.

Numa cerimónia que contou com as presenças de Ireneu Barreto, Representante da República, Tranquada Gomes, Presidente da Assembleia Legislativa e de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, foi ainda anunciado o Padre Marco Abreu, recentemente ordenado pela Diocese do Funchal, como o Capelão do Exército a servir na Madeira, na Diocese das Forças Armadas e Segurança, o que já não acontece desde o início da década de 90.

A cerimónia do 26.º Aniversário do RG3 contou ainda com a condecoração de diversos militares pelos serviços prestados e de três ex-combatentes das províncias ultramarinas de Angola e Moçambique agraciados com a Medalha Comemorativa das Campanhas.

Foi ainda inaugurada uma exposição fotográfica denominada ‘Missão no Iraque’, do contingente militar que regressou deste Teatro de Operações, em abril passado, estando em exposição no Madeira Shopping de 11 a 20 de Outubro.