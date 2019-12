2019 a despedir-se com clima ameno

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém o aviso meteorológico amarelo para o tempo quente, nomeadamente na costa sul da Madeira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso renovado entre as 6h33 e as 21 horas desta segunda-feira, 30 de Dezembro, é a confirmação de que deveremos ter bom tempo para a despedida de 2019.

Segundo o IPMA, hoje o céu estará pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade, em especial por nuvens altas, até final da manhã.

O vento será em geral fraco do quadrante leste, soprando moderado (20 a 30 km/h) nas terras altas.

Especificamente no Funchal, o mesmo cenário de céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade, em especial por nuvens altas, até final da manhã, enquanto o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros e na costa Sul as ondas devem ser de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar estará nos 20ºC.