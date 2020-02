20 alunos da Francisco Franco visitam Parlamento Europeu em Estrasburgo

Uma equipa da Escola Secundária de Francisco Franco composta por 20 alunos e duas professoras, deslocam-se ao Parlamento Europeu, nos próximos dias 4,5 e 6 de Março, no âmbito das esferas de actuação implementadas no programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

A comitiva da Francisco Franco é composta por alunos inscritos no Clube Europeu no corrente ano lectivo, nomeadamente, Francisco Vieira, Liliana Aguiar, Adriana Rodrigues, Margarida Roque, Leonor Aguiar, Alexandra Barbeito, Francisca Afonso e João Almeida.

Integram ainda a delegação os alunos de uma turma do curso de Artes Visuais que, supervisionados pelo professor Nélio Cabral, desenvolveram um projecto interdisciplinar durante o último ano lectivo: João Gomes, Alessia Diaz, Ana Pestana, Pedro Camacho, Glória Nóbrega, Júlia Gonçalves, Diogo Abreu, Luís Câmara, Beatriz Teixeira, Jéssica Dias, Sofia Perestrelo e Nuno Barradas.

Os alunos são acompanhados pelas professoras Ana Paula Coelho e Sandra Freitas.