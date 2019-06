2.984 alunos realizaram hoje provas e exames finais na Madeira

Esta sexta-feira, 21 de Junho, foi dia de Provas Finais de Português e de Português Língua Segunda, relativas ao 9.º ano de escolaridade, do 3.º Ciclo do Ensino Básico. No tocante ao Ensino Secundário, decorreram o Exame Final de História A do 12.º ano, bem como o Exame Final de História B e o Exame Final de História da Cultura e das Artes, ambas do 11.º ano de escolaridade.

Segundo os dados da Secretaria Regional de Educação, a Prova Final de Português foi realizada em 29 escolas, por 2.289 dos 2.292 alunos inscritos, alcançando uma participação de 99,9%.

Por sua vez, a Prova Final de Português Língua Segunda, que decorreu numa única escola, teve a presença de todos os quatro alunos inscritos, ou seja, 100% de participação.

O Exame Final de História A foi efectuado em 15 escolas, por 548 dos 571 alunos inscritos, perfazendo 96,0% de participação.

Quanto ao Exame Final de História B, realizado em cinco escolas por 35 dos 39 alunos inscritos, registou uma participação de 89,7%.

Por fim, o Exame Final de História da Cultura e das Artes, decorrido em 10 escolas, teve a presença de 108 dos 119 alunos inscritos, com uma taxa de participação de 90,8%.

A Secretaria Regional de Educação informa ainda que não houve ocorrências a registar nas escolas da Madeira.