190 madeirenses colocados na 2.ª fase de acesso

Metade dos candidatos madeirenses ao ensino superior, nesta 2ª fase do concurso, não entraram em nenhum estabelecimento. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Na página 13 damos ainda conta de que 87 estudantes ficam na Universidade da Madeira, onde ainda sobram 49 vagas. Ainda no âmbito da educação, saiba que muitos alunos do 1.º ciclo abrangidos pela acção social ainda não receberam os manuais.

Na área da política, damos conta de que o PSD já definiu calendário para novo governo. Tal como pode ler na página 6, Miguel Albuquerque indica segunda semana de Outubro, logo após a tomada de posse dos deputados.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para o crime ocorrido ontem, à tarde, no Funchal. Uma disputa de computador acaba em homicídio. Na página 10 pode encontrar mais pormenores sobre este caso de um homem que terá sido morto pelo próprio irmão, na zona da Pena.

Ainda nos Casos do Dia, saiba que o assaltante do Caniçal foi enviado para a cadeia. O jovem de 23 anos, suspeito de diversos crimes de furto e roubo, ficou em prisão preventiva. Outro caso relacionado com a Justiça é o de um indivíduo arrombador de cofres na Madeira que foi apanhado em Lisboa numa residencial.

Por fim, na página 15, recordamos que o Marítimo conquistou a sua primeira vitória europeia há 25 anos.

