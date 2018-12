19.774 cirurgias em espera no Serviço de Saúde da Madeira

Continua a aumentar a lista de espera para cirurgia no Serviço de Saúde da Região. Segundo dados disponibilizados nos indicadores do portal do SESARAM, a 31 de Junho de 2018 estavam em espera, 19.774 cirurgias, um aumento de mais de um milhar relativamente ao total registado a 31 de Dezembro de 2017 (18.669). O SESARAM revela também que, no final do primeiro semestre do corrente ano estavam a aguardar por uma cirurgia 17.102 utentes (eram 16.421 a 31 de Dezembro de 2017).

Das quase 20 mil cirurgias em espera, 11.640 são cirurgias do bloco, 7.431 de ambulatório e 703 pequenas intervenções.

