15 casos mediáticos no regresso dos tribunais

Acidente com autocarro de turismo, que vitimou 29 pessoas no Caniço, a tragédia do Monte e o homicídio registado em Julho no Jardim do Mar estão no topo da lista dos processos mais relevantes na Região, na reabertura do ano judicial após as férias do Verão. É esta a notícia que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO de hoje.

Em destaque está também a goleada que Portugal impôs à Lituânia, na fase de qualificação do Euro’2020, num jogo em que Cristiano Ronaldo esteve em grande destaque, ao apontar quatro golos. Saiu em ombros, aplaudido pelos adeptos locais.

Noutras notícias em saliência, saiba que foi suspensa compra de espólio de António Aragão, que o Funchal lança ‘APP’ com alertas sobre rede viária e que 2.500 votos podem garantir a eleição de um deputado.