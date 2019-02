11.º Encontro do MMMSU realiza-se a 3 de Março em Santana

O 11.º Encontro do MMMSU (Movimento dos Militares Madeirenses que Serviram o Ultramar) realiza-se, no dia 3 de Março, em Santana.

Pelas 11 horas, acontece a missa na Igreja Matriz de Santana e às 12h30 ocorre uma homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após a vinda do Ultramar, junto ao cemitério. Na cerimónia irá também ocorrer uma homenagem ao Padre Eduardo de Freitas.

Pelas 13 horas, realiza-se o almoço-convívio no restaurante ‘Caldeirão Verde’.

As pessoas que tencionam participar neste evento devem comunicar até ao dia 1 de Março através do número 968041678. As famílias podem também participar.

Às 09 horas estará um autocarro na Avenida do Mar, junto à GNR, para transportar os militares e familiares que não têm transporte particular.

O MMMSU quer que esta homenagem seja integrada nas actividade comemorativas dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo.