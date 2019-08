100 milhões/ano para investimento público “merece mesmo o rótulo de anedótico”

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, reagiu hoje às declarações de Ricardo Cabral, coordenador do PS para as Finanças Públicas, a propósito do investimento público. Calado considera que a proposta socialista de 100 milhões/ano para investimento público de “só merece mesmo o rótulo de anedótico”.

“Se nós tivermos em conta que nos últimos anos temos anunciado planos de investimento público superiores a 600 milhões de euros, dos quais são executados 70% (ou seja mais de 400 milhões de euros/ano) é no mínimo, dizer que o que estão a oferecer aos madeirenses e porto-santenses é a paragem da economia e do tecido empresarial”, sustentou o governante.

“O PS quer fazer em quatro anos aquilo que o Governo Regional tem conseguido fazer num ano”, sublinhou, dizendo ainda que a proposta do PS é “um retorno ao período da ‘troika’”.

Por outro lado, o vice-presidente não se mostrou surpreendido por “aquele tipo de afirmações, sendo uma pessoa que vem do Bloco de Esquerda”, já que a seu ver “os partidos de esquerda não são nada favoráveis ao nosso Centro Internacional de Negócios.