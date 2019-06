10 navios trouxeram em Maio mais de 24.850 passageiros à Madeira

O Porto do Funchal fechou o mês de Maio com dez escalas de navios de cruzeiro - mais do que as que receberá em Junho, Julho e Agosto, sete no total -, contabilizando a Administração dos Portos da Madeira (APRAM) mais de 24.850 passageiros movimentados.

Os valores ainda não são oficiais, por não terem sido publicadas as estatísticas das escalas, inclusive do mês de Abril, mas é um facto que os navios ‘Oriana’, ‘Norwegian Star’, ‘Norwegian Epic’, ‘Costa Pacifica’, ‘Emerald Princess’, ‘Ventura’, ‘Explorer of the Seas’, ‘Costa Neoriviera’, ‘Deutschland’ e ‘Costa Pacifica’ estiveram no Funchal. A bordo vinham ainda mais de 9.700 tripulantes.

Neste mês de Junho, o Porto do Funchal só recebe uma escala, novamente o ‘Oriana’ (capacidade para até 1.928 passageiros e 794 tripulantes), o que acontecerá no próximo dia 7, vindo de Praia da Vitória, nos Açores, rumo a Santa Cruz de La Palma, em Canárias, numa escala que durará cerca de 10 horas.

Outro dado a reter é que, tal como em Junho de 2018, o mesmo mês deste ano apenas contará com um navio, mas estes dois últimos anos são os piores pelo menos desde 2011, ano em cujo mês de Junho escalaram o Funchal 8 navios (tal como em Junho de 2016), valores máximos, sendo certo que então foram mais navios do que nestes três meses seguintes de 2019.