10 concorrentes do ‘Madeira a Cantar’ sobem hoje ao ‘palco’ de Santo António

Foi com grande entusiasmo e boa disposição que os 10 concorrentes que representam o concelho da Funchal (oeste) - concretamente as freguesias de Santo António, São Martinho, São Pedro e Sé - encerraram, ontem, uma longa semana de ensaios, para que, na noite deste sábado, dia 23 de Fevereiro, venha a ser escolhido o finalista da 10.ª eliminatória do concurso de voz e interpretação musical ‘Madeira a Cantar’.

A iniciativa erá lugar a partir das 20h30, no parque de estacionamento localizado junto à Igreja de Santo António.

Integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, este projecto, concretizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, tem vindo a percorrer os vários concelhos e encontra-se na sua recta final, tendo por objectivo apurar a melhor voz da Região, ao mesmo tempo que potencia a descoberta, valorização e maior projeção dos inúmeros talentos que existem, na Madeira e no Porto Santo.