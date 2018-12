Por aqui, é isto que temos...

Desde o passado Domingo, encontra-se abandonado ou perdido um cão que julgo ser de raça pastor alemão, sendo que o mesmo possui porte grande.

Durante este período foram encontradas duas associações e os serviços camarários, mas não há solução vista para uma situação que julgo ser de fácil solução. Das duas associações contactadas, só obtive resposta de uma, que não consegue albergar o cão, visto que não possuem um canil. Foi sugerido que alojasse temporariamente o animal, o que me é completamente impossível porque resido num apartamento, logo sem espaço para um animal de grande porte.

Após uma explanagem por escrito e dois telefonemas para a Câmara Municipal de Santa Cruz, frisaram que não conseguiriam fazer o transporte do animal e colocá-lo no canil municipal porque o mesmo se encontra lotado.

Finalmente, é tão bonito perceber as entidades competentes desresponsabilizarem-se de situações que só os mesmos terão possibilidade de solucionar. Só durante as campanhas eleitorais, é que os nossos queridos políticos são prestáveis e trazem nos bolsos milhentas promessas que como sabemos depois acabam no esquecimento!

Ahh e in the mean while, o cão continua junto à porta do prédio a aguardar que algum dos cães faça o check out no canil!