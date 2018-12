Obrigado Marítimo

Em 1997, o Dr. Alberto João Jardim quis fazer um clube único, quando os três clubes estavam com sérias dificuldades financeiras, União e Nacional andavam na segunda divisão e o Marítimo era o único que andava pelo escalão maior. O curioso é que os passivos andavam dentro dos mesmos valores, apesar dos clubes andarem em diferentes patamares. As assembleias de sócios do União e do Nacional, ficaram ao lado do governo para avançar com a dita fusão, mas os sócios do Marítimo disseram: NÃO! Só por isto, o Marítimo salvou a continuidade desses dos clubes nos campeonatos nacionais. Só uma instituição como o Marítimo, tinha poder para enfrentar e vaiar o Presidente do Governo e não só salvar-se a si, mas também aos seus vizinhos. Caro Rui Alves, só por isto devia estar grato ao Marítimo e não passar a vida a falar mal de nós.