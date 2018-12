Meu querido Nacional

No passado dia 2 de Outubro, disse aqui que não era treinadora de futebol e que na qualidade de adepta do Nacional estou no direito de tecer umas considerações sobre o nosso clube.

E depois de alguns acertos e maturidade da equipa com muito mérito dos nossos jogadores, lá subimos uns degraus na tabela.

Mas o facto é que bem podíamos andar mais acima, se não fosse a falta de leitura de jogo e teimosia.

A programação de substituições é sempre a mesma, quer estejamos a perder , a empatar ou a ganhar o Sporting?

Na segunda parte em Alvalade só o Sporting se modificou.

O Nacional deixou-se estar, confortável esperando o despertar do leão e nada fez. Ou melhor, voltou a fazer o mesmo. Colocou o Riascos apenas no fim. O rapaz entra e mostra logo vontade em explodir as defesas. O Senhor ainda não reparou?

Olha que toda a gente vê e nem precisa de ser treinador.

Ainda não tivemos oportunidade de saber quanto vale o Riachos no Nacional. Na Oliveirense marcou 14 golos.

O Nacional precisava de prender o Sporting mais atrás, mas não colocámos jogadores para o efeito. O Camacho que nos deu grande brilho já não podia. O Witi também já tinha dado o litro. E o Nacional nada faz.

Parabéns Jogadores. Se alguém vos orientar podemos ir muito mais longe.