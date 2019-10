Ao meu querido primo e amigo, António José Ribeiro, falecido na noite do dia 7 para o dia 8 de Outubro de 2019.

António José, conheci-te em criança, eras mesmo à maneira. Cheio de vida, divertido, bem-educado, amigo dos amigos, inteligente. Só bastava olhar nos teus olhos e sorriso para ver a pessoa que eras.

Também tinhas muito jeito para jogar à bola, desde que eras criança, e foi no Funchal que mais convivemos. Lembro-me dos tempos em que, juntamente com outros, passavas horas e horas ali, no antigo campo do Encontro, a jogar à bola, um campo ainda em terra.

Lembro-me da participação do Belenenses de São Roque no torneio infantil do velho Almirante Reis, na qual fazias parte da nossa equipa, eu sendo vosso treinador. Sentia-me muito orgulhoso e vaidoso com vocês todos. Belos tempos!

Foste sempre uma pessoa exemplar e merecias viver muito mais tempo, mas a vida é assim. Também sofri muito com a morte dos nossos amigos e atletas da mesma épica, teu irmão Jorge Relva, nossos primos António Relva e João Dionísio, a quem também presto a minha homenagem. Bem-haja as vossas almas, que Deus vos tenha no Céu e quem sabe um dia não nos encontremos para falarmos destas coisas.

Aproveito para dizer aos amigos que a missa de 7.º dia de António José Ribeiro (jogou futebol no Belenenses de São Roque, no Académico de Fátima e C. S. Marítimo) vai decorrer no próximo domingo, dia 13, às 11horas em São Roque, caso queiram comparecer para uma última homenagem.